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Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 марта

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Арест Иванова продлен до 23 марта 2025 года, заявили в суде во вторник.

На аналогичный срок арест продлен бизнесмену, директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину, по версии следствия, сообщнику Иванова.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая экс-чиновнику, составляет 1,185 млрд руб.

В октябре стало известно, что Иванову предъявлено обвинение в особо крупной растрате по событиям 2015 года. Следствие считает, что экс-замминистра причастен к хищению более 200 млн руб. при покупке двух паромов. Следственные действия по этому делу завершены.

Иванов вину не признает вину ни по одному из обвинений.

Тимур Иванов Басманный суд Москва Минобороны РФ
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