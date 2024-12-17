Суд продлил арест экс-замминистра обороны Иванова до 23 марта

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания под стражей бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Арест Иванова продлен до 23 марта 2025 года, заявили в суде во вторник.

На аналогичный срок арест продлен бизнесмену, директору компании "Волжский берег" Сергею Бородину, по версии следствия, сообщнику Иванова.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Иванов и Бородин были арестованы в апреле 2024 года. Им предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки в составе организованной группы. Под арестом по делу также находится предполагаемый взяткодатель - учредитель компании "Олимпситистрой" Александр Фомин, которого следствие считает доверенным лицом Иванова.

По версии следствия, взятка в особо крупном размере была получена Ивановым "в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства обороны".

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Мурад Мусаев, защищающий Иванова, согласно обвинению, последний "оказывал помощь неким компаниям - подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову".

Сумма взятки, вменяемая экс-чиновнику, составляет 1,185 млрд руб.

В октябре стало известно, что Иванову предъявлено обвинение в особо крупной растрате по событиям 2015 года. Следствие считает, что экс-замминистра причастен к хищению более 200 млн руб. при покупке двух паромов. Следственные действия по этому делу завершены.

Иванов вину не признает вину ни по одному из обвинений.