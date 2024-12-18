Поезд из Мурманска продолжил движение после схода вагонов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Поезд Мурманск - Санкт-Петербург, три вагона которого сошли с рельсов в результате столкновения с грузовым составом на станции Княжая в Мурманской области в среду, продолжил движение, сообщила пресс-служба РЖД.

"В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге", - говорится в сообщении.

Кроме того, от станции Сегежа будет отправлен резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием задержавшегося из-за аварии поезда.

Сейчас железнодорожники ведут восстановительные работы для возобновления движения через станцию Княжая. При этом ожидается задержка в движении двух пассажирских поездов, следующих из Мурманска в Псков, Москву, а также поезда, следующего из Москвы в Мурманск.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем телеграм-канале сообщил, что среди пассажиров есть те, кто не планирует ехать дальше. "Им предоставлены автобусы для перевозки в ПВР", - отметил Чибис.

Пункты временного размещения находятся по двум адресам - в городе Кандалакша на базе гостиницы и в поселке Зеленоборский на базе школы, где, по его словам, "предусмотрено все необходимое для жизнеобеспечения прибывающих людей".

Как сообщалось, в 16:15 по Москве на станции Княжая произошло столкновение пассажирского поезда, следовавшего из Мурманска в Санкт-Петербург, с вагонами грузового состава.

По данным Октябрьской железной дороги, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.

В результате, по данным МЧС, пострадали 14 человек. Одна из пострадавших скончалась. Ее личность устанавливается, сообщило ранее РЖД. Семья погибшей получит 2,2 млн рублей. Также предусмотрена выплата возмещения от страховой компании "СОГАЗ".

В экстренных службах "Интерфаксу" сообщили, что среди версий аварии - человеческий фактор и техническая неисправность в условиях низких температур.

Всего в пассажирском поезде находились более 300 человек.