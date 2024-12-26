Литва ведет переговоры о закупке кассетных боеприпасов

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Идут переговоры о закупке Литвой кассетных боеприпасов, в том числе для передачи их Украине, заявила изданию Verslo zinios министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене.

"Мы ведем переговоры с определенными сторонами, но это конфиденциальный процесс... Стороны, хотя они и ясны, не могут быть названы", - сказала Шакалене.

"У нас есть намерение, переговоры продолжаются, и мы не исключаем возможности закупки таких боеприпасов также для Украины, если только у нас будет такая возможность", - подчеркнула глава Минобороны.

В июле 2024 года литовский Сейм денонсировал конвенцию, запрещающую применение кассетных боеприпасов.