Следователи ищут возможных сообщников протаранившего толпу людей в Новом Орлеане

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов США изучают данные, согласно которым у протаранившего толпу людей в Новом Орлеане были сообщники, сообщает CNN.

По данным телеканала, следователи, в частности, изучают видеокадры, на которых видно, как три мужчины и одна женщина размещают самодельные взрывные устройства в квартале, где произошла трагедия. Предполагается, что эти устройства в итоге не взорвались.

Кроме того, следователи обнаружили данные, указывающие на то, что атака была запланирована под влиянием террористической группировки ИГ (запрещена в РФ). В частности, в багажнике врезавшегося в толпу пикапа нашли флаг ИГ.

В среду сообщалось, что автомобиль совершил наезд на толпу в туристическом районе Нового Орлеана, штат Луизиана.

Водитель после наезда вышел из пикапа и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь и застрелила преступника.

Трагедия произошла во время празднования на улицах города Нового года. Согласно официальным данным, погибли 10 человек, десятки пострадали, как минимум 30 человек госпитализированы.

Нападавшим стал 42-летний бывший американский военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар.

