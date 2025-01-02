Что произошло за день: четверг, 2 января

Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море из-за ЧП в Керченском проливе, число жертв наезда на людей в Новом Орлеане выросло до 15, Китай ввел торговые ограничения для 28 оборонных компаний США

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Остановка Украиной транзита газа РФ ослабляет экономический потенциал Европы, заявили в МИД России. Как подчеркнула представитель ведомства Мария Захарова, "киевские власти приняли решение о прекращении прокачки голубого топлива из России для жителей европейских стран, несмотря на выполнение "Газпромом" своих контрактных обязательств".

- Около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов попало в море после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Это значительно меньше первоначальной оценки, отметили в Минтрансе. Между тем, в общей сложности почти 73 тыс. тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Кубани, также спасены более 2,1 тыс. птиц.

- Число жертв наезда пикапа на толпу людей в Новом Орлеане выросло до 15. По данным СМИ, нападавшим стал 42-летний бывший американский военнослужащий из Техаса Шамсуддин Джаббар. Сотрудники правоохранительных органов США изучают данные, согласно которым у него могли быть сообщники.

- Возгорание автомобиля Tesla произошло в Лас-Вегасе. Это случилось близ входа в гостиницу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп. Находившийся внутри машины человек погиб. Еще семеро получили травмы. Президент США Джо Байден заявил о возможной связи между наездом на людей в Новом Орлеане и взрывом автомобиля Tesla.

- Китай ввел ограничения на поставки товаров 28 оборонным компаниям США. Среди фирм, попавших под торговые ограничения, есть General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence. Между тем, в США планируют ввести новые ограничения или запрет на китайские беспилотники.

- Десять человек стали жертвами стрельбы в городе Цетине в Черногории. Еще четверо получили ранения. Подозреваемым оказался 45-летний Ацо Мартинович, в прошлом его задерживали за незаконное хранение оружия. К поиску стрелка привлекали спецназ, министр внутренних дел Данило Шаранович сообщил, что Мартинович "при задержании попытался покончить с собой и скончался от ранений в машине скорой помощи".

- Автобус с российскими туристами попал в ДТП на въезде в Паттайю в Таиланде. В одну из больниц города были госпитализированы 27 россиян.

- Авиакомпания Flydubai возобновит полеты из Дубая в Минеральные Воды. Прямые регулярные рейсы будут запущены с 3 января.