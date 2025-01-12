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"Роскосмос" опубликовал новый спутниковый снимок лесных пожаров в США

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" передал снимок пожаров, охвативших Лос-Анджелес, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

На изображении представлен мониторинг пожароопасной обстановки районов округа Лос-Анджелес.

В минувшую пятницу "Роскосмос" опубликовал фотографии пожаров в Лос-Анджелесе, сделанные космонавтом Александром Горбуновым с борта Международной космической станции. На них показаны охваченные огнем территории на западном побережье США в ночное время. Также был опубликован снимок спутника "Метеор-М" № 2-4, на котором запечатлены пожары, охватившие юго-западную часть США и Мексику.

Ранее президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии в связи с лесными пожарами. Пожары начались во вторник, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра.

По данным местных властей, огнем уничтожены тысячи строений, около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома.

По подсчетам компании по предоставлению метеорологических сводок AccuWeather, пожары уже нанесли ущерб США на сумму $135 млрд - $150 млрд.

Число подтвержденных случаев смерти от лесных пожаров в американском штате Калифорния достигло 16, сообщило агентство Associated Press.

Пожары в Калифорнии

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США Лос-Анджелес Калифорния Роскосмос
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