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Экс-посол РФ в США считает, что идеи Трампа о переустройстве границ требуют внимания

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Идеи избранного президента США Дональда Трампа о возможном переустройстве американских границ требуют серьезного внимания и являются дополнительным подтверждением важности юридически обязывающих гарантий безопасности для всех государств, заявил экс-посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью, опубликованном в газете "Коммерсант".

"Как представляется, радикальные идеи Дональда Трампа о переустройстве американских границ требуют самого серьезного внимания и осмысления. Речь идет об изменении стратегического ландшафта. По сути, США намереваются продолжить линию на создание некой модели мира через силовое, экономическое и политическое давление и доминирование", - сказал Антонов, комментируя высказывания избранного президента США по поводу присоединения Канады и Гренландии, переименования Мексиканского залива.

При этом, по мнению дипломата, "усиление американского военного присутствия в Арктике потребует нашей адекватной реакции".

Он подчеркнул, что "изменения в северных широтах предполагается реализовать в условиях отсутствия полноценного сотрудничества в рамках Арктического совета".

"Хотел бы обратить внимание на вялую реакцию европейцев на притязания будущего хозяина Овального кабинета на Гренландию. (...) Налицо открытые территориальные притязания одного члена НАТО к другому. Еще одно доказательство, что участие в Североатлантическом альянсе не гарантирует территориальную целостность и суверенитет государства", - добавил Антонов.

"Слова Дональда Трампа - дополнительное подтверждение важности юридически обязывающих гарантий безопасности для всех государств, необходимости реализации принципа равной неделимой безопасности больших и маленьких стран, а не только членов "элитарных" военных союзов, таких как НАТО", - резюмировал экс-посол РФ в США.

Анатолий Антонов США НАТО Гренландия Мексиканский залив Канада
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