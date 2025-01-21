Эстония попросит союзников по НАТО помочь с охраной инфраструктуры электроснабжения

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Эстония планирует привлечь союзников по НАТО к охране инфраструктуры электроснабжения на период отключения от российской энергосистемы, заявил порталу ERR министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

"Правительство планирует привлечь к выполнению задач по обеспечению безопасности во время десинхронизации электросети не только сотрудников Департамента полиции и погранохраны, но и союзников по обороне", - сказал он.

Также к охране объектов энергетики на период десинхронизации планируют привлечь и добровольческую военизированную организацию Kaitseliit, отметил глава МВД.

"Наиболее важные из объектов инфраструктуры уже преобразованы во временные объекты национальной обороны, на период рассинхронизации, мы также запланировали пилотируемое наблюдение за отдельными из них", - сказал Ляэнеметс.

Он не исключил, что часть наиболее важных объектов электроэнергетики станут впоследствии постоянными объектами государственной обороны.

Страны Балтии 16 июля 2024 года официально уведомили операторов электроэнергетических систем России и Белоруссии о выходе из договора BRELL (энергокольцо Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва), на основании которого Эстония, Латвия и Литва с советских времен входили в единую синхронную зону, управляемую Россией.

8 февраля они планируют отсоединиться от российской электроэнергетической сети и 9 февраля - присоединиться к европейской сети.