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Рютте предостерег Европу от попыток обеспечить свою безопасность без США

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Европейским странам не стоит стремиться обеспечивать свою безопасность отдельно от США, заявил в понедельник генсек НАТО Марк Рютте.

"Мы все должны держаться вместе. Лично я – ярый сторонник трансатлантического сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, не пора ли Европе, учитывая разногласия с США в ряде сфер, задуматься о собственной системе обеспечения коллективной безопасности.

"Такой вариант не сработает по множеству причин", - добавил Рютте, комментируя идею работы ЕС в сфере безопасности без участия США.

Он заверил, что нынешняя администрация США привержена сотрудничеству с партнерами в рамках НАТО.

НАТО Марк Рютте
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