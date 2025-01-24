В Онтарио хотят провести досрочные выборы для усиления позиций в противостоянии планам Трампа

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Премьер канадской провинции Онтарио Даг Форд в пятницу заявил о необходимости организовать досрочные выборы в провинции, чтобы власти могли лучше противодействовать планам президента США Дональда Трампа ввести 25-процетные пошлины на канадские товары.

"Нам нужен мандат от народа, чтобы сражаться с тарифами Дональда Трампа", - приводит Associated Press слова Форда.

Он отметил, что собирается организовать выборы в Онтарио 27 февраля. По графику выборы должны были пройти в июне 2026 года. При этом Прогрессивно-консервативная партия Онтарио во главе с Фордом имеет значительное превосходство в законодательном собрании Онтарио.

Западные СМИ напоминают, что Онтарио с населением в 16 млн человек является центром промышленности и финансового сектора Канады.

Форд пояснил, что тарифы Трамп приведут к потере 500 тыс. рабочих мест в провинции, а правительству придется тратить серьезные средства на поддержку населения. "Мы используем десятки миллиардов долларов. Словно в пандемию (...) Мы локомотив Онтарио, который защищает всех канадцев. Мы не уступим", - пообещал премьер.

СМИ напоминают, что это не первый случай крупных политических изменений в Канаде в связи с возвращением Трампа в Белый дом. В минувшем декабре в отставку подала глава Минфина Христя Фриланд, сославшись на разногласия по поводу того, как Оттаве стоит выстраивать отношения с новой американской администрацией. После этого в начале января Трюдо объявил, что уходит с поста лидера Либеральной партии Канады и покинет пост премьер-министра, как только партия найдет ему замену.

Ранее Трамп написал в социальной сети Truth Social, что намерен с первого дня после официального вступления в должность ввести 25% пошлины на все товары, поступающие в США из Канады и Мексики. Трамп отмечал, что примет такие меры, если Канада и Мексика не остановят нелегальную миграцию и поставки фентанила в США.