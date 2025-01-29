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В Тирасполе заявили о готовности принять помощь ЕС для преодоления энергокризиса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский считает, что будет нелепо, исходя из энергокризиса, отказаться от помощи Евросоюза по закупке газа.

"У нас спросили, соглашаемся мы или нет? Скажу честно, когда мы в таких условиях находимся, просто нелепо отказываться. Поэтому мы, конечно, приветствуем помощь ЕС", - сказал он журналистам в Тирасполе в среду.

По его словам, в понедельник прозвучали заявления от должностных лиц Евросоюза, что они готовы помочь: Приднестровью - с газом, а Молдавии - с электроэнергией.

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"Вчера в адрес переговорщика от Тирасполя, господина (Виталия - ИФ) Игнатьева, пришло письмо от вице-премьера Молдавии по реинтеграции господина (Олега - ИФ) Серебряна. В нем четко проговаривается, что правительство Молдавии готово предоставить грант Приднестровью в размере 30 млн евро на закупку газа. Средства дает ЕС", - отметил Красносельский.

Он добавил, что "Игнатьев уже письменно сообщил Серебряну о нашем согласии и предложил в кратчайшие сроки провести совместное совещание специалистов".

В среду АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз" подписали контракт, согласно которому Молдавия передаст Приднестровью 3 млн кубометров природного газа для поддержки функциональности газовой системы региона.

Молдавский премьер-министр Дорин Речан ранее заявлял, что Европейский союз готов предоставить грант в 30 млн евро, чтобы закупить объемы газа для Приднестровья на период 1-10 февраля. Взамен левобережье должно обеспечить поставки электроэнергии на правый берег по докризисным ценам ($66 за МВт/ч). Он отметил, что это вторая мера, предложенная Еврокомиссией в антикризисном пакете для Молдавии.

Третья часть пакета предполагает реализацию комплексной программы по повышению энергетической устойчивости Молдавии на следующие два года. Она предполагает инвестиции в энергетическую инфраструктуру для увеличения возможностей генерации, а также снижения тарифов для граждан.

Вадим Красносельский Евросоюз Молдавия Приднестровье
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