Трамп встретится с семьями погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

Тела более 40 погибших извлечены из реки Потомак

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Дональд Трамп встретится с семьями погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне, место крушения президент США посещать не планирует.

"Что это за место? Вода? (...) У меня нет плана на этот счет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.

"Но я встречусь с некоторыми людьми, которые очень сильно пострадали, - очевидно, с членами их семей", - добавил глава Белого дома.

Американские СМИ сообщают со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что из реки Потомак достали более 40 жертв катастрофы.

Как заявил телеканалу CNN один из источников, большинство тел, до которых можно добраться, не извлекая фюзеляж из воды, уже найдены. Спасательные работы будут приостановлены и возобновятся завтра.

По словам источника телеканала CBS, есть опасения, что некоторых погибших не найдут.

Телеканала NBC сообщает со ссылкой на источник, что найдены два черных ящика с потерпевшего крушение самолета.

Телеканал ABC уточняет, что самописцы отправлены в лабораторию Национального совета по безопасности на транспорте.

Согласно отчету Федерального управления гражданской авиации, оказавшемуся в распоряжении агентства Associated Press, в момент столкновения движение вертолетов и самолетов координировал один авиадиспетчер вместо положенных двух. В отчете говорится, что ситуация была "ненормальной".

Однако осведомленный собеседник агентства заявил, что за пультом может находится один диспетчер. Так происходит, когда у второго диспетчера перерыв, идет пересменка или воздушное движение замедлено.

Источник телеканала ABC это подтвердил. Он уточнил, что в среду в аэропорту им. Рейгана диспетчер решил, что трафик был достаточно низким. По его словам, у аэропорта нет недостатка в персонале.

Столкновение самолета American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, и военного вертолета Black Hawk с тремя членами экипажа на борту произошло при заходе самолета на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки воздушных судов рухнули в реку Потомак.

Предполагается, что выживших в результате трагедии нет.

Генеральный директор Бостонского клуба фигурного катания Дуг Зегибе подтвердил на пресс-конференции в четверг, что, "насколько им известно", на борту самолета находились 14 фигуристов.

Среди них, по данным СМИ, двое российских фигуристов - Евгения Шишкова и Вадим Наумов. Они были чемпионами мира, выигравшими парный титул в 1994 году. Также на борту находилась тренер Вашингтонского клуба фигурного катания Инна Волянская, ранее выступавшая за СССР.