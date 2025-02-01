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Бои за конголезский город Гома привели к гибели не менее 700 человек

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бои между военными и мятежниками из группировки "Движение 23 марта" (М23) за город Гома на северо-востоке Демократической Республики Конго привели к гибели не менее 700 человек, сообщает в субботу агентство EFE со ссылкой на данные ООН.

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Поступают также данные о 2,7 тыс. получивших ранения. В сообщении отмечается, что речь идет о данных, собранных ООН совместно с властями Демократической Республики Конго и ВОЗ за период с 26 по 30 января. Представитель ООН Стефан Дюжаррик предупредил, что эти цифры, как ожидаются, будут увеличиваться.

В группировке M23, отряды которой при поддержке руандийской армии атаковали восток ДРК, ранее на этой неделе заявили, что вошли в административный центр провинции Северное Киву - Гому. В этом городе мятежникам удалось занять стратегически важные позиции. В М23 не стали останавливать наступление и из Гомы начали движение на другие конголезские населенные пункты.

В минувший четверг сообщалось, что под контроль группировки попало еще несколько городов, теперь M23 движется в сторону города Букаву - административного центра провинции Южное Киву.

Конго ДРК Гома Движение 23 марта М23 ООН
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