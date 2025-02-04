Госсекретарь США не исключил дополнительных ограничительных мер против Китая

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты помимо повышения ввозных пошлин на китайские товары могут принять в отношении Китая и другие ограничительные меры, заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"Да, безусловно, если они продолжат обманывать и воровать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности новых мер против Пекина.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительной 10-процентой пошлины на товары из Китая со вторника.

В то же время в понедельник Трамп сообщил, что переговоры с Пекином состоятся "вероятно, в течение следующих 24 часов".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в эфире Fox News заявила, что должна состояться беседа между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Как заявил президент (...), он планирует поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов".

Ранее Трамп уже отсрочил запланированное на вторник введение 25-процентных пошлин на мексиканские и канадские товары.