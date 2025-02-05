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Euroclear хочет перевести в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины

Euroclear хочет перевести в марте 2 млрд евро доходов от активов РФ в фонд для Украины
Фото: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Международный депозитарий Euroclear в марте 2025 года планирует осуществить второй платеж в европейский фонд для Украины в размере около 2 млрд евро, говорится в отчете компании.

Первый платеж в размере около 1,55 млрд евро был осуществлен в июле 2024 года.

Euroclear по итогам 2024 года получил 6,9 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов. В 2023 году эти доходы составляли около 4,4 млрд евро, в 2022 году - 821 млн евро.

Компания выплатит налоги с доходов, полученных от российских активов в 2024 году, в размере 1,7 млрд евро.

Таким образом, чистая прибыль Euroclear, относящаяся к замороженным активам ЦБ РФ, за прошлый год составила 5,2 млрд евро.

На конец 2024 года баланс Euroclear составил 212 млрд евро, из которых 183 млрд евро относятся к российским активам, подпавшим под санкции.

Euroclear Украина
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