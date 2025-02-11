Поиск

Келлог в ближайшие недели представит Трампу план урегулирования ситуации на Украине

Посещение Москвы в планы Келлога пока не входит

Келлог в ближайшие недели представит Трампу план урегулирования ситуации на Украине
Спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог
Фото: Zuma\TASS

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения того, чтобы любое мирное урегулирование состоялось.

В то же время собеседники назвали маловероятным, что США предоставят военных для этих усилий.

Кроме того, по их словам, Келлог призовет союзников увеличить расходы на оборону.

Некоторые европейские чиновники также советуют США усилить меры против энергетического сектора России, в том числе снизить так называемый лимит цен на нефть и использовать замороженные российские активы.

Трамп неоднократно заявлял о стремлении положить конец кризису на Украине. Кроме того, американский лидер регулярно подчеркивает, что Европа не оказывает достаточной поддержки Украине.

Дональд Трамп Кит Келлог Украина США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп подписал указ о введении пошлин в 25% на всю ввозимую сталь и алюминий

Обострение палестино-израильского конфликта

ЦАХАЛ привели в "наивысшую готовность" в связи с ситуацией с заложниками в Газе

ЦАХАЛ привели в "наивысшую готовность" в связи с ситуацией с заложниками в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

В ХАМАС решили отложить запланированное на 15 февраля освобождение заложников

Премьеру Франции вновь не вынесли вотум недоверия

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Россия готова предложить Индии локализацию производства истребителя Су-57

Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля

Президент Румынии заявил о решении уйти в отставку 12 февраля

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

Минфин США прекратит выпуск одноцентовых монет по требованию Трампа

В ЕС обещали принять меры по удешевлению электроэнергии для потребителей

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету

Россиянам посоветовали поспешить с оформлением шенгенской визы к лету
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5835 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне35 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2168 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости373 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе336 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии164 материалов
Взрыв на Крымском мостуВзрыв на Крымском мосту110 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау86 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние221 материалов
Авиакатастрофа в ВашингтонеАвиакатастрофа в Вашингтоне27 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });