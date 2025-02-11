Келлог в ближайшие недели представит Трампу план урегулирования ситуации на Украине

Посещение Москвы в планы Келлога пока не входит

Спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог Фото: Zuma\TASS

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог представит Дональду Трампу варианты мирного урегулирования на Украине в ближайшие недели, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Как заявили собеседники агентства, Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы. При этом они отметили, что спецпосланник США не планирует посещать Москву в ходе этой поездки.

Ожидается, что Келлог обсудит с европейскими официальными лицами их готовность взять на себя инициативу по предоставлению сил сдерживания для обеспечения того, чтобы любое мирное урегулирование состоялось.

В то же время собеседники назвали маловероятным, что США предоставят военных для этих усилий.

Кроме того, по их словам, Келлог призовет союзников увеличить расходы на оборону.

Некоторые европейские чиновники также советуют США усилить меры против энергетического сектора России, в том числе снизить так называемый лимит цен на нефть и использовать замороженные российские активы.

Трамп неоднократно заявлял о стремлении положить конец кризису на Украине. Кроме того, американский лидер регулярно подчеркивает, что Европа не оказывает достаточной поддержки Украине.