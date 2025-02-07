Келлог не исключил усиления антироссийских санкций для решения украинского кризиса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского кризиса Кит Келлог заявил о готовности американского лидера ужесточить санкции против России для решения конфликта на Украине.

"Можно было бы ужесточить санкции - особенно последние", - заявил Келлог New York Post. Издание отмечает, что речь идет о недавних санкциях против российской нефтяной отрасли.

Нынешнее экономическое давление на Россию через санкции Келлог оценил "в три балла по десятибалльной шкале".

В рамках урегулирования ситуации на Украине Трамп, по словам Келлога, "хочет остановить кровопролитие" в зоне конфликта, а уже потом приступить к самим переговорам.

Келлог также отметил, что и России, и Украине придется идти на уступки. "Будет ли это приемлемо для обеих сторон? Нет. Но нужно пытаться найти баланс", - сказал он.

Ранее о возможности усиления санкций против России в сфере энергетики заявлял Трамп.