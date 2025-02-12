Группировка M23 после двух дней затишья возобновила атаки на военных ДРК

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Группировка "Движение 23 марта" (М23) во вторник, 11 февраля, после двух дней паузы в боевых действиях вновь стала наносить удары по войскам Демократической Республики Конго (ДРК) на востоке страны, сообщает "Аль-Джазира".

Столкновения зафиксированы в 40 км от города Кавуму, где находится стратегически важный аэропорт. Вместе с тем в М23 пообещали продолжить движение дальше на юг - на Букаву, столицу провинции Южное Киву.

По данным "Аль-Джазиры", в Букаву несколько дней готовятся к приходу М23. Занятия в школах прекращены, магазины закрыты, жители начали покидать город.

Кроме того, отмечены случаи дезертирства конголезских солдат, которые затем принялись нападать на деревни и заниматься грабежом. Накануне власти Букаву объявили, что 272 задержанных военнослужащих и ополченцев предстанут перед судом по различным обвинениям, включая убийства.

Региональные лидеры призывали президента ДРК Феликса Чисекеди вступить в диалог с М23. Но накануне власти ДРК объявили, что прямых переговоров с М23 не будет, и что контакты возможны лишь в рамках диалога с другими вооруженными группами в ходе мирного процесса под эгидой Восточноафриканского сообщества.

В адрес военных Руанды звучат обвинения, что они помогают M23, находятся на востоке ДРК и участвовали в наступлении на захваченный M23 город Гома. Власти Руанды отрицают помощь M23, однако признают присутствие руандийских солдат на востоке ДРК. Также появлялись сообщения, что на границе двух стран концентрируются еще подразделения армии Руанды.

Кроме того, на востоке ДРК присутствуют военнослужащие Бурунди и Уганды.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме: в 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает тутси, проживающим в ДРК, и Руанде.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК; в частности, речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) - материале для изготовления компонентов многих электронных устройств. 80% известных его запасов находится в Африке, преимущественно на востоке ДРК. Его залежи послужили одной из причин Второй Конголезкой войны (1998 - 2003 годы), от различных последствий которой могли погибнуть до 5,4 млн человек.