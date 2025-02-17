Москва не получала предметных предложений о вводе миротворцев на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Пока никаких предметных разговоров о возможности размещения миротворцев на Украине не ведется, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Европейцы сейчас много говорят о миротворческих контингентах - и французы, и британцы. Это действительно так. Но мы знаем с вами правила размещения миротворческих контингентов. Пока никаких предметных разговоров на этот счет никто не вел", - сказал он.

Его спросили, готова ли Москва потенциально к размещению европейских миротворцев на Украине.

"Об этом трудно говорить, ведь это страны-члены НАТО, и, таким образом, натовские войска будут размещаться на территории Украины. Поэтому это очень сложный вопрос, и пока никаких предметных обсуждений на этот счет не велось", - отметил Песков.