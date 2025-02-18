В ЕС продолжают настаивать на участии в переговорах по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз должен участвовать в мирном процессе по Украине как важный международный игрок, заявил на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан де Керсмакер.

"Сейчас ключевой момент, преддверие основного процесса, идут многочисленные совещания разных важных партнеров, и участие всех их необходимо для достижения справедливого и надежного мира. И на этой основе мы продолжаем наши усилия. И мы еще раз напоминаем, что никакое решение по Украине не может быть разработано без участия Украины и Европейского союза", - сказал он.

Его спросили, продолжает ли ЕС претендовать на место за столом переговоров по украинскому урегулированию.

На просьбу назвать самые важные тезисы ЕС на Мюнхенской конференции по безопасности и на парижском совещании ряда государств Европы по Украине де Керсмакер ответил, что главное было в том, что государства-члены ЕС и председатель Еврокомиссии повторили свои обязательства поддерживать Украину с целью достижения мира, восстановления ее суверенитета и безопасности, а значит, и безопасности Европейского союза, и обеспечения Киеву достаточного потенциала для участия в будущих переговорах.

Представитель ЕК уклонился от ответов на вопросы, почему в сообщении о состоявшейся встрече главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и спецпредставителя США по Украине и России Кита Келлога изложена позиция только европейской стороны и нет ни слова о том, с чем приехал американский посланник.

По словам де Керсмакера, главной задачей в этом коммюнике было выделить самые важные обсуждавшиеся темы, поэтому там приведены слова главы ЕК, как принято в Брюсселе.

Еврокомиссия распространила краткий отчет о встрече фон дер Ляйен и Келлога в Брюсселе, в котором, в частности, сообщалось, что председатель ЕК "выразила готовность ЕС работать вместе с США" для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине.