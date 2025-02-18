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Глава ЕК заявила спецпосланнику США о готовности ЕС сотрудничать по Украине

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Брюсселе со специальным представителем США по Украине и России Китом Келлогом и сообщила ему о готовности Евросоюза помогать Украине, сообщила пресс-служба ЕК.

Она сказала, что ЕС вносит свой полный вклад в военную помощь Украине и готов сделать еще больше", а также "выразила готовность ЕС работать вместе с США" для обеспечения справедливого и прочного мира на Украине, отметив, что "сейчас критический момент".

Она подтвердила "приверженность ЕС справедливому и прочному миру", и повторила, что "любое решение должно уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, подкрепленные надежными гарантиями безопасности", отмечается в коммюнике.

Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС выделил для обеспечения финансовой стабильности и обороны Украины в общей сложности 135 млрд евро, что "больше, чем любой другой союзник". Доля военной помощи в этом финансировании соответствует вкладу США.

Председатель Еврокомиссии также "изложила планы Европы по увеличению оборонного производства и расходов для укрепления как европейских, так и украинских военных возможностей".

Евросоюз США Урсула фон дер Ляйен Еврокомиссия Кит Келлог Украина
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