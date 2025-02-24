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Сербская NIS проведет последние переговоры с OFAC перед наступлением санкций

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Заключительные переговоры между представителями сербской нефтегазовой компании NIS и Управлением по контролю за зарубежными активами (OFAC) Минфина США пройдут 24 февраля вечером, поскольку 25 февраля должны вступить в силу санкции США против NIS.

Решение OFAC относительно NIS станет известно завтра, сообщил генеральный директор "Сербиягаза" Душан Баятович сербской телерадиокомпании РТС.

Баятович высказал мнение, что разрешением санкционной проблемы в отношении NIS могла бы стать выдача ей специальной лицензии. Он привел пример Газпромбанка в случае с европейскими санкциями, когда этому банку было разрешено осуществлять определенную деятельность, связанную прежде всего с оплатой за российский газ.

Глава "Сербиягаза" также подчеркнул, что у Сербии есть запасы нефтепродуктов на 90 дней, также у самой NIS есть резервы топлива еще на 90 дней. Таким образом, в случае наступления санкций против NIS топливный рынок Сербии будет обеспечен товаром на 180 дней.

Ранее Венгрия заявляла, что готова помочь Сербии в случае санкций против NIS. "Сербия всегда может рассчитывать на MOL, которая готова удвоить поставки в Сербию. Мы изменяем логистику, чтобы иметь возможность реагировать быстрее в случае необходимости", - процитировал РТС заместителя руководителя топливного отдела компании MOL Чабы Жотера. Также состоялись встречи между главой МИД Венгрии Петером Сийярто и министром энергетики Сербии Дубравкой Джедович-Ханданович, а также между президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства Венгрии Виктором Орбаном.

10 января США ввели санкции против двух российских нефтяных компаний - "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", а также их дочерних компаний. В SDN List включена и сербская "дочка" "Газпром нефти" - NIS. Сербский президент Вучич сообщал что США требуют от Сербии полного вывода российского капитала из NIS в течение 45 дней. При этом он напоминал, что правительство Сербии в 2008 году продало контроль в NIS российской "Газпром нефти", и за прошедшие годы NIS способствовала получению значительных доходов в бюджет Сербии, а также развитию многих проектов.

NIS - единственная компания в Сербии, занимающаяся разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит крупный НПЗ в городе Панчево. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов Сербии, сеть АЗС NIS представлена в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии, в сумме включая более 400 станций. В настоящее время "Газпром нефть" владеет 50% NIS, "Газпром" - 6,15%. Еще 29,87% акций находится в собственности Сербии, остальное - у миноритарных акционеров.

MOL NIS Венгрия Газпромбанк США Сербия Сербиягаз
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