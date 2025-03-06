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Глава Минобороны Франции пообещал продолжить передавать Киеву разведданные

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Французские спецслужбы по-прежнему предоставляют украинской стороне разведывательную информацию, заявил на радио France Inter глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Он объяснил, что в отличие от британцев, чьи разведданные связаны с американскими, французская разведка "независима".

"И у нас есть автономные способы получения разведывательной информации, которую мы и предоставляем украинцам", - сказал Лекорню.

Он подтвердил, что США с середины среды прекратили снабжать Киев разведданными.

Кроме того, министр сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон "попросил ускорить процесс подготовки пакетов французской помощи" для Украины, чтобы "компенсировать американскую помощь, которая более может не предоставляться".

США приостановили военную помощь Киеву, а также прекратили передачу Украине разведывательной информации.

Минобороны США Эммануэль Макрон Украина Себастьян Лекорню Франция
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