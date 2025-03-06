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В США заявили, что предупреждали Киев о последствиях отказа от сделки по редкоземельным металлам

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Спецпосланник США по Украине Кит Келлог заявил в четверг, что на прошлой неделе предупреждал президента Украины о возможном урезании или прекращении военной помощи со стороны Вашингтона при отказе от подписания соглашения по редкоземельным металлам.

"Не было такого, чтобы президента Зеленского не предупредили о последствиях. Во время встречи в Овальном кабинете в пятницу мы планировали достичь соглашения, но он не пошел на это, хотя уже дважды обещал подписать договор и приехал в США ровно за этим", - сказал Келлог в интервью американскому телеканалу Fox News.

Келлог отметил, что президент США вполне имел право на такие радикальные меры, так как он является главнокомандующим в соответствии с Конституцией. По его словам, то, что он сделал по отношению к Украине, можно описать как "начало игры в настоящую политику".

В минувшую пятницу США и Украина не подписали соглашение об участии американской стороны в добыче полезных ископаемых на Украине. Президенты Соединенных Штатов и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время общения с прессой в Белом доме не сошлись во мнениях по теме украинского урегулирования. В итоге их беседа прошла на повышенных тонах. По ее итогам Трамп написал в соцсетях, что Зеленский пока не готов к мирному урегулированию конфликта.

После этого Вашингтон прекратил поставки военной помощи Киеву, однако в среду источник в администрации президента указал на то, что США могут возобновить поставки оружия Украине, если Зеленский подпишет соглашение по редкоземельным металлам.

Владимир Зеленский Дональд Трамп США Украина Кит Келлог
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