Что произошло за день: пятница, 7 марта

Ограничения на снятие наличной валюты продляют, Трамп заявляет о возможности новых санкций против РФ, самостоятельная регистрация пассажиров "Аэрофлота"

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной валюты еще на полгода. Решение принято в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

- Гендиректор "Русхимальянса" Кирилл Селезнев и бывший топ-менеджер энергетического блока группы "Газпром" Алексей Митюшов вывели из "Газпром нефтехим Салавата" 150 млрд руб., говорится в иске Генеральной прокуратуры РФ.

- Дональд Трамп заявил, что рассматривает введение санкций и пошлин в отношении РФ. Президент США не исключил масштабных банковских и иных санкций до тех пор, пока на Украине не будет перемирия или окончательного решения кризиса.

- Сотрудники "Мираторга" погибли в ДТП с автобусами в Белгородской области, которое произошло вечером 6 марта. Трое пострадавших находятся в больнице Белгорода.

- Российский Минсельхоз допустил нетарифные меры на зерновом рынке при урожае ниже прогноза в этом году.

- Восемь человек пострадали при обрушении зрительских рядов в цирке в Нефтегорске Самарской области. ЧП произошло в передвижном цирке.

- "Аэрофлот" запустил стойки для самостоятельной регистрации с багажом в "Шереметьево". Пассажир сам взвесит чемодан, а затем распечатает посадочный талон и багажную бирку.