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Сообщество развития Юга Африки решило вывести военных из Демократической Республики Конго

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Саммит Сообщества развития Юга Африки (SADC) принял решение осуществить постепенный вывод миротворческих сил (SAMIDRC) из Демократической Республики Конго (ДРК), сообщают в четверг западные СМИ, в частности Bloomberg.

"Участники саммита завершили мандат SAMIDRC и распорядились начать поэтапный вывод войск SAMIDRC из ДРК", - отмечается в коммюнике саммита.

Контингент направили для помощи конголезским военным в декабре 2023 года. Мандат SAMIDRC продлили в конце 2024 года, однако миротворцы понесли потери после начала роста напряженности в ДРК в 2025 году.

В конце января группировка "Движение 23 марта" (М23) захватила столицу провинции ДРК Северное Киву – Гому, в феврале – административный центр соседней провинции Южное Киву – город Букаву. По оценкам ООН, М23 поддерживают 4 тыс. руандийских военных. Некоторые наблюдатели озвучивали цифру в 7 тыс. человек.

М23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. К этой народности относится нынешний президент Руанды Поль Кагаме. В 1994 году возглавляемый им Руандийский патриотический фронт остановил геноцид руандийских тутси со стороны хуту. Власти Руанды утверждают, что часть организаторов геноцида перебралась в ДРК, вошла в союз с правительством и угрожает проживающим там тутси.

Власти ДРК заявляют, что Руанда использует подконтрольные ей группы для захвата и разработки минеральных богатств ДРК, в частности речь идет о колумбите-танталите (колтан, колумбо-танталит) – материале, используемом для изготовления компонентов многих электронных устройств. В Африке, преимущественно на востоке ДРК, находится 80% разведанных запасов этого минерала.

ДРК Африка Демократическая Республика Конго М23 Руанда
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