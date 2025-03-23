В Польше заявили, что в охране границы с Белоруссией и РФ задействовали 6 тыс. солдат

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В усилении границы с Белоруссией и Россией в настоящее время задействованы 6 тыс. солдат, включая резерв, сообщил в воскресенье министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"С февраля боевые задачи по охране границы выполняет 12-я механизированная Щецинская дивизия. В настоящее время там несут службу около 5 тысяч солдат, еще тысяча находится в резерве", - сказал Косиняк-Камыш, которого цитирует Военно-издательский институт (Wojskowy Instytut Wydawniczy, WIW) при Минобороны Польши.

Глава польского Минобороны назвал эту военную операцию "одной из крупнейших в истории Польши после 1989 года".

Министерство национальной обороны Польши с 1 августа 2024 года начало проведение в восточной части страны, в первую очередь на границе с Белоруссией, масштабную операцию Bezpieczne Podlasie ("Безопасное Подлясье"), направив туда дополнительную технику и живую силу.