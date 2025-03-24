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В Еврокомиссии призвали Турцию уважать демократические нормы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу и участников акций в его поддержку поднимает вопрос об уважении Турцией давно устоявшихся демократических традиций, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Как член Совета Европы и кандидат на вступление в ЕС Турция должна уважать демократические ценности. Вот почему права избранных должностных лиц и права мирных манифестантов должны полностью уважаться", - сказал он.

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта полицейские задержали Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре заявили, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее МВД Турции объявило, что Имамоглу временно отстранен от должности. Затем его арестовали.

Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он находится в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава МВД Турции Али Ерликая 24 марта заявил, что всего задержаны более 1,1 тысячи человек во время протестных акций против ареста мэра Стамбула.

Стамбул МВД Турция Еврокомиссия Гийом Мерсье Экрем Имамоглу Али Ерликая
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