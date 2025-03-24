В Еврокомиссии призвали Турцию уважать демократические нормы

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу и участников акций в его поддержку поднимает вопрос об уважении Турцией давно устоявшихся демократических традиций, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье.

"Как член Совета Европы и кандидат на вступление в ЕС Турция должна уважать демократические ценности. Вот почему права избранных должностных лиц и права мирных манифестантов должны полностью уважаться", - сказал он.

Протесты в Турции начались после того, как 19 марта полицейские задержали Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. В прокуратуре заявили, что обнаружили случаи незаконного финансирования, связанные с Имамоглу и несколькими бизнесменами. Позднее МВД Турции объявило, что Имамоглу временно отстранен от должности. Затем его арестовали.

Имамоглу был избран мэром крупнейшего города Турции в марте 2019 года. Он находится в оппозиции "Партии справедливости и развития" президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава МВД Турции Али Ерликая 24 марта заявил, что всего задержаны более 1,1 тысячи человек во время протестных акций против ареста мэра Стамбула.