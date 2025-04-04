Будущий премьер Гренландии раскритиковал позицию США по поводу перспектив острова

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Будущий премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что высказывания представителей американской администрации в адрес гренландцев указывают на отсутствие уважения.

"Мы - люди, а не чья-то собственность, которую можно купить. Всегда возможно говорить о сотрудничестве, но говорить об аннексии неприемлемо, это - проявление неуважения", - приводит в пятницу агентство ЭФЭ слова Нильсена.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что гренландцы хотят независимости от Дании, отметив, что Соединенные Штаты готовы вмешаться и предложить им ассоциацию.

"Он прав в том, что Гренландия не хочет быть датской, но неправ, говоря, что Гренландия хочет стать независимой завтра. Однако Гренландия не хочет быть и американской", - прокомментировал Нильсен слова Рубио.

Президент США Дональд Трамп в обращении к Конгрессу в этом году заявил, что не намерен отказываться от территориальных притязаний на Гренландию. Он отметил, что Штаты будут согласны принять остров в свой состав, если его народ изъявит такое желание.

ЭФЭ напоминает, что Нильсен - лидер гренландской партии "Демокраатит" ("Демократы"), которая победила на местных выборах в марте, будет приведен к присяге в должности нового премьер-министра этой автономной территории Дании в ближайшие дни.