Лавров призвал урегулировать разногласия Индии и Пакистана дипломатическими средствами

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе состоявшегося в субботу телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром призвал к урегулированию разногласий между Индией и Пакистаном политико-дипломатическими средствами, сообщает российское министерство иностранных дел.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы российско-индийского взаимодействия, а также обострение индийско-пакистанских отношений после теракта под городом Пахалгам. С.В. Лавров призвал к урегулированию разногласий между Нью-Дели и Исламабадом политико-дипломатическими средствами на двусторонней основе согласно положениям Симлского соглашения 1972 года и Лахорской декларации 1999 года", - сказано в сообщении на сайте МИД РФ.

Кроме того, министры обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях, отметили в российском МИД.

22 апреля в городе Пахалгам на севере Индии произошла террористическая атака в месте большого скопления туристов. Предположительно, группа боевиков открыла огонь по людям. По последним данным, в результате нападения погибли 26 человек.

Издание The Indian Express со ссылкой на источники писало, что за атакой стояли семь нападавших. Hindustan Times отмечает, что среди них три пакистанца и двое выходцев из Джамму и Кашмира, которые в 2018 году уехали в Пакистан. Сенат Пакистана единогласно принял резолюцию, в которой отрицается какая-либо роль Исламабада в атаке.

После теракта Индия и Пакистан приняли ряд мер в отношении друг друга, таких как закрытие воздушного пространства и аннулирование виз, которые привели к росту напряженности между двумя странами.