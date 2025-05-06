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Бундестаг проголосует по кандидатуре Мерца на пост канцлера ФРГ

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Бундестага во вторник проголосуют по кандидатуре на пост канцлера ФРГ Фридриха Мерца - лидера победившего на парламентских выборах в феврале альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС).

В случае если Мерц, как и ожидается, получит необходимое количество голосов, позже во вторник приведут к присяге новое коалиционное правительство.

Кандидатуру Мерца выдвинули после того, как в апреле сформировалась новая "чёрно-красная" правящая коалиция, в которую вошли ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ).

Согласно основному закону Германии, кандидата в канцлеры выдвигает федеральный президент ФРГ, после чего требуется поддержка абсолютного большинства членов Бундестага.

Мерц - сторонник либерально-консервативного курса. Он неоднократно заявлял о необходимости укрепления оборонного потенциала Германии и более жёсткой линии в отношении России. Он подтвердил намерение продолжать поддержку Украины, в том числе поставками вооружений. В то же время он выступает за "реалистичный диалог" с союзниками по НАТО о путях урегулирования конфликта.

В новом правительстве пост министра обороны сохранится за Борисом Писториусом (СДПГ). Министром финансов должен стать вице-канцлер Ларс Клингбайль, ранее возглавлявший фракцию СДПГ в Бундестаге. Пост главы МИД займёт Йоханн Вадефуль (ХДС). Министром экономики станет Катерина Райхе (ХДС), главой МВД - Александр Добриндт (ХСС).

Среди главных вызовов, с которыми предстоит столкнуться новому правительству - замедление экономического роста, высокая инфляция, проблемы в энергетике.

Кроме того, как отмечают европейские СМИ, в Германии усиливаются трудности в миграционной сфере: федеральные земли требуют большего участия Берлина в решении проблем с размещением и интеграцией беженцев.

Процесс формирования правительства Мерца проходил на фоне роста популярности ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая в настоящий момент оспаривает решение Федерального ведомства по охране конституции Германии о причислении АдГ к "правоэкстремистским" политическим силам.

Ожидается, что в ближайшие недели будущий кабинет Мерца представит антикризисную программу, которая должна включать меры по стимулированию бизнеса, поддержке социальной сферы и реформе налоговой системы. Позиция нового канцлера - провести "прагматичные, но решительные" изменения, направленные на восстановление доверия к федеральной власти.

Бундестаг Фридрих Мерц
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