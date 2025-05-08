Лидеры стран поздравляют папу римского Льва XIV с избранием

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Американского кардинала Роберта Прево, ставшего в четверг новым главой Римско-католической церкви и принявшего имя Лев XIV, поздравляют с избранием на Святой Престол.

Поскольку Лев XIV стал первым понтификом-американцем в истории Церкви, президент США Дональд Трамп поздравил его одним из первых. Он написал в соцсети TruthSocial, что для его страны это "большая честь" и выразил надежду на скорую встречу с новым папой.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони поздравила Льва IV с началом понтификата. В публикации в соцсети X Мелони поблагодарила Льва XIV за "мощное послание в духе мира и братства" и отметила, что оно особенно важно для людей "в эпоху, характеризующуюся конфликтами и беспокойством".

От имени польского народа и от себя лично Льва XIV поздравил президент Польши Анджей Дуда в соцсети X. Он отметил, что его страна на протяжении более тысячи лет "связана особыми узами духовного единства с Церковью Христовой и Римским Престолом". "Примите мои заверения в готовности Республики и дальше укреплять эти уникальные узы - во имя общих ценностей, ответственности за общее благо и укрепления мира во всем мире", - написал он.

Брендон Джонсон, мэр Чикаго - родного города избранного понтифика - также присоединился к поздравлениям в соцсетях. "Всё самое замечательное, включая нового папу римского, родом из Чикаго!" - написал он в X. Мэр добавил, что ждёт, когда жители города смогут поприветствовать понтифика в гостях на родине.

Свою радость из-за причастности к историческому событию и гордость за земляка выразил и губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер в своём аккаунте в X. "Папа Лев XIV открывает новую главу, которую мы с жителями нашего штата встречаем в тот момент, когда нуждаемся в сострадании, единстве и мире", - отметил он.