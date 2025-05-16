Трамп полагает, что в пятницу вернется из ОАЭ в США

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп, ранее не исключавший посещение в пятницу Стамбула, где запланированы переговоры РФ и Украины, предположил, что в итоге, скорее всего, направится не в Турцию, а в Вашингтон.

Как пишут американские журналисты, находящийся в ОАЭ Трамп сначала заявил: "Завтра утром, как вы знаете, мы улетаем. Можно почти сказать, что не знаем, куда". Однако затем добавил: "Вероятно, мы вернемся в Вашингтон".

В рабочем графике американского президента на пятницу, распространенном в четверг вечером Белым домом, фигурирует ряд рабочих мероприятий в ОАЭ. Затем, согласно программе, планируется, что Трамп вылетит в США и по пути сделает техническую остановку в Великобритании.

Накануне Трамп заявлял, что может посетить в пятницу Стамбул, если решит, что его присутствие поможет урегулированию конфликта на Украине. Он также предположил, что для украинского урегулирования необходима его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.