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Орбан оценил потери Венгрии из-за кризиса вокруг Украины в более чем 20 млрд евро

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Потери Венгрии от украинского кризиса превысили 20 млрд евро, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в Будапеште с заявлением для прессы вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"В соседней с Венгрией стране уже три года идет война. На сегодняшний день потери венгерской экономики превысили 20 млрд евро", - сказал Орбан.

По его словам, с начала военных действий Евросоюз избрал путь ее расширения, а не установления мира.

"Европейская экономика находится в крайне сложной ситуации, потому что санкции подорвали рыночную экономику и основы развития Европы. Конечно, европейская экономика была основана на рыночных принципах, которые уже подорваны. Могу сказать, что сегодня корабль европейской экономики дрейфует без компаса. Хочу также отметить, что мы постоянно живем в условиях энергетического кризиса. В отличие от Америки, в Европе мы платим за газ в 3-4 раза больше, и в этих условиях сложно построить конкурентоспособную экономику", - отметил он.

Азербайджан Виктор Орбан Евросоюз Украина Венгрия Ильхам Алиев
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