Туск опроверг слова Келлога о планах направить польских военных на Украину

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Польские военные не будут направлены на Украину, заявил телеканалу TVP премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя заявление специального посланника президента США по вопросам Украины генерала Кита Келлога о том, что польские войска будут развернуты к западу от Днепра после ожидаемого введения режима прекращения огня.

"Мы не отправим польские войска в Украину", - сказал Туск.

"Наша цель - охранять границу с Россией и Беларусью и организовать центр по переброске оружия и помощи в Украину", - добавил он.

Ранее Келлог сказал Fox News, что США обсуждают размещение военного контингента Великобритании, Франции, Германии и Польши на украинской территории к западу от Днепра, вне зоны контакта.