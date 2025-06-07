Макрон 15 июня посетит Гренландию

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон 15 июня посетит Гренландию, сообщает в субботу радиостанция France Info со ссылкой на Елисейский дворец.

Планируется, что в Гренландии у Макрона пройдут встречи с главой местного правительства Йенсом-Фредериком Нильсеном и с премьером Дании Метте Фредериксен.

После этого визита Макрон направится в Канаду на саммит G7.

France Info отмечает, что Макрон станет первым иностранным лидером, посетившим Гренландию с тех пор, как ранее в этом году американский президент Дональд Трамп выразил интерес к присоединению к США этого принадлежащего Дании острова.