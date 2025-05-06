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В ЕС поддержали право Гренландии самостоятельно решать вопрос о своем суверенитете

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Любые решения о будущем Гренландии должны приниматься ее народом, заявила в Европарламенте высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас.

"Потому что единственный способ сохранить основанный на правилах мировой порядок - это полное уважение принципов суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Именно поэтому Европейский союз полностью поддерживает Данию и Гренландию и координирует свои позиции с обеими", - сказала глава дипломатии ЕС.

Она напомнила, что ЕС имеет давние отношения с Гренландией, основанные на ее статусе как автономной территории.

"Фактически, сотрудничество ЕС с Гренландией имеет самый высокий уровень из ее международных партнеров: около 4% бюджета правительства. И ЕС продолжит инвестировать в Гренландию, в это взаимовыгодное, основанное на ценностях партнерство", - продолжила Каллас.

Она отметила, что "Гренландия также становится все более важной для геостратегических приоритетов ЕС в Арктике". По ее словам, "с изменением динамики глобальной безопасности (...) возросло внимание к военной деятельности в Арктике".

"И хотя прямой военной угрозы нет, в контексте деятельности двойного назначения, проблем экономической безопасности и диверсий против подводных кабелей крайне важно быть бдительными. (...) Любые проблемы безопасности должны восприниматься серьезно", - считает глава европейской дипломатии.

Каллас заявила, что целью ЕС остается "сохранить стабильность в регионе и содействовать мирному сотрудничеству, одновременно решая многогранные проблемы безопасности, связанные с изменением климата и геополитическими событиями".

Ранее Европарламент сообщал, что эти дебаты организованы "на фоне растущей напряженности между Соединенными Штатами и Данией, поскольку администрация (президента США Дональда) Трампа продолжает демонстрировать свое желание взять под контроль Гренландию - богатую природными ресурсами территорию - из соображений безопасности".

Как следует из коммюнике Европарламента, евродепутаты ставили целью "рассмотреть способы защиты права Гренландии самостоятельно определять свое будущее, а также то, как ЕС может работать со своими партнерами, чтобы пытаться сохранить основанный на правилах мировой порядок".

Гренландия Европарламент Евросоюз Кая Каллас США Дания
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