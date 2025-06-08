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Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска

Американская администрация ищет замену космической компании SpaceX Илона Маска
Фото: Kevin Carter/Getty Images

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Пентагон и Американское космическое агентство (NASA) в течение прошлой недели пытались убедить компании, конкурирующие со SpaceX Илона Маска, производить альтернативные космические аппараты и ракеты, сообщает The Washington Post.

Газета пишет, что на фоне ухудшения отношений между президентом Дональдом Трампом и Маском "представители администрации обратились к по меньшей мере трем связанным с космосом коммерческим компаниям: RocketLab, Stoke Space и принадлежащей Джеффу Безосу Blue Origin, чтобы узнать о возможностях их ракет, а также о том, когда их можно будет использовать для выполнения государственных задач".

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Как сообщалось, конфликт президента и Маска начался с того, что предприниматель раскритиковал бюджетный законопроект Трампа, назвав его "возмутительным и мерзким". По его мнению, одобрение проекта Конгрессом может привести к росту дефицита бюджета.

Позже американский лидер написал в соцсети Truth Social, что можно было бы прекратить государственные контракты для Маска, чтобы уменьшить бюджетные расходы на миллиарды долларов.

"Самый легкий способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить государственные субсидии и контракты для Маска", - написал Трамп.

В ответ Маск заявил, что SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon". Это вызвало критику в социальных сетях, и он передумал.

"Ок, мы не будем выводить Dragon из эксплуатации", - написал Маск.

NASA заявило, что, несмотря на конфликт Трампа и Маска, агентство продолжит работать над выполнением задач, которые поставил президент.

"NASA продолжит воплощать в жизнь видение президента о будущем космоса. Мы продолжим работать с нашими отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить достижение целей президента в космосе", - написала представитель агентства Бетани Стивенс в социальных сетях.

NASA SpaceX Дональд Трамп Илон Маск
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