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Министр торговли США ждет позитивного продолжения переговоров с Китаем

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министр торговли США Говард Латник положительно оценил проходящие в Лондоне торговые переговоры с Китаем, сообщают западные СМИ.

"Дискуссии шли весь день вчера, и я ожидаю, что они займут и весь сегодняшний день. Они идут хорошо, и мы проводим много времени вместе", - сказал он.

Накануне президент США Дональд Трамп также положительно отозвался о ходе американо-китайских переговоров. Они продолжились во вторник.

9 июня переговоры длились почти семь часов. Китайскую делегацию возглавил вице-премьер Хэ Лифэн, с американской стороны участвовали Латник, министр финансов Скотт Бессент и торговый представитель Джеймисон Грир.

СМИ отмечают, что включение в переговорный процесс Латника, который не участвовал в первом раунде консультаций США и КНР в Женеве, демонстрируют важность для Вашингтона поставок из Китая редкоземельных металлов.

Советник Белого дома по экономике Кевин Хассет в понедельник заявлял, что в случае успешного исхода лондонских переговоров он ожидает как смягчение КНР ограничений на поставки редкоземельных металлов, так и ослабление США экспортного контроля в отношении полупроводников.

В апреле 2025 года китайское правительство ужесточило контроль над экспортом семи редкоземельных элементов, что вызвало перебои в автопроизводстве в США и по всему миру. В мае США ввели ограничения на поставки в Китай передовых полупроводников, химикатов, авиационного оборудования.

Первый раунд торговых переговоров между двумя странами состоялся в Швейцарии 10-11 мая, стороны договорились о взаимном сокращении пошлин.

Дональд Трамп Китай США Лондон Говард Латник Кевин Хассет Скотт Бессент
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