Поиск

Австралия закрыла свое посольство в Тегеране и эвакуировала сотрудников

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти Австралии закрыли свое посольство в Иране и эвакуировали сотрудников в связи с обострением ситуации в регионе.

"Правительство Австралии приказало сотрудникам посольства в Тегеране покинуть страну из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Работа посольства в Тегеране прекращена", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте австралийской дипмиссии.

В нем отмечается, что "ситуация с безопасностью непредсказуема и может ухудшиться в любой момент", а способность персонала посольства оказывать консульскую помощь в Иране "крайне ограничена".

Между тем, по данным телеканала NBC, несмотря на эвакуацию всех сотрудников и членов их семей, посол Австралии в Иране Иан Макконвил остается на своем рабочем месте.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.


Хроника 13 – 20 июня 2025 годаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана
Австралия Иран Израиль Тегеран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЕС из-за конфликта Ирана и Израиля отложил идею снизить "потолок" цен на нефть из РФ до $45

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Путин сказал представителю Бахрейна о тревоге на фоне эскалации на Ближнем Востоке
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

В Израиле заявили о выводе из строя на западе Ирана 35 складов с ракетами

В Израиле заявили о выводе из строя на западе Ирана 35 складов с ракетами

Министр энергетики Турции заявил о потребности еще минимум в восьми реакторах

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Песков заявил об отсутствии планов по эвакуации специалистов с АЭС "Бушер"

Трамп опасается хаоса в Иране после завершения там возможной военной операции США

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

МАГАТЭ выявило повреждения на иранском заводе по производству тяжелой воды

Латвия вводит запрет на покупку недвижимости гражданами и юрлицами РФ и Белоруссии

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп обсуждает возможный удар по Ирану в узком кругу сподвижников

Трамп обсуждает возможный удар по Ирану в узком кругу сподвижников
Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Разведка США считает, что Иран еще не принял решение о создании ядерного оружия

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана260 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6588 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции41 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе426 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России82 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости391 материалов
Крушение самолета Air India в АхмадабадеКрушение самолета Air India в Ахмадабаде7 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });