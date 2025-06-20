Австралия закрыла свое посольство в Тегеране и эвакуировала сотрудников

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Власти Австралии закрыли свое посольство в Иране и эвакуировали сотрудников в связи с обострением ситуации в регионе.

"Правительство Австралии приказало сотрудникам посольства в Тегеране покинуть страну из-за нестабильной ситуации с безопасностью. Работа посольства в Тегеране прекращена", - говорится в опубликованном в пятницу сообщении на сайте австралийской дипмиссии.

В нем отмечается, что "ситуация с безопасностью непредсказуема и может ухудшиться в любой момент", а способность персонала посольства оказывать консульскую помощь в Иране "крайне ограничена".

Между тем, по данным телеканала NBC, несмотря на эвакуацию всех сотрудников и членов их семей, посол Австралии в Иране Иан Макконвил остается на своем рабочем месте.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану. Заявленная цель операции - свести на нет работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории.



