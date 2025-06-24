Поиск

NBC сообщил, что израильские власти удивились реакции Трампа на нарушения перемирия с Ираном

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Израиля оказались изумлены недовольством президента США Дональда Трампа, которое он высказал как иранской, так и израильской стороне на фоне сообщений о нарушении режима прекращения огня между этими двумя странами. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

"Лицо, знакомое с дискуссиями, заявило, что израильское руководство было в замешательстве и смущении от строгого выговора американского президента и Ирану, и Израилю этим утром", - передает телеканал.

"Израиль был очень удивлен, когда Трамп сделал это настолько публично (...) Израиль только что закончил войну на хорошей ноте и затем такая небольшая загвоздка", - рассказал источник.

Он также подтвердил заявления Трампа, что тот лично связался с израильской стороной с целью предотвратить удар по Ирану.

В миреТрамп призвал Израиль не бомбить ИранТрамп призвал Израиль не бомбить ИранЧитать подробнее

Тем не менее, отметил источник, атмосфера во вторник в израильском руководстве была полна энтузиазма, а власти продолжали изучать то, какой ущерб удары Израиля и США нанесли ядерной программе Ирана.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном; позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране. Однако затем израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны и израильские военные собираются ответить на эти удары.

Американские СМИ сообщали, что Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гаагу заявил журналистам, что "не доволен" и Ираном, и Израилем. Затем он отдельно подчеркнул, что "очень недоволен" Израилем.

Впоследствии Трамп сообщил, что Израиль согласился отменить запланированные удары по Ирану, перемирие между сторонами конфликта остается в силе.

Однако The Times of Israel сообщало, что Армия обороны Израиля провела ограниченный по масштабам ответ на удары иранскими ракетами, атаковав только радар недалеко от Тегерана. По данным издания, Израиль уменьшил масштаб своего ответа на иранские удары после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом.

Израиль Иран США Биньямин Нетаньяху
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Глава Генштаба Израиля заявил, что военная кампания против Ирана еще не окончена

Что произошло за день: вторник, 24 июня

Иран частично открыл воздушное пространство

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

Mastercard внедрит в свои продукты стейблкоин компании Fiserv

На западе Дамаска произошел сильный взрыв

The WP узнал о попытках Европы убедить Трампа поставлять Украине оружие за деньги

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль решил воздержаться от ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Израиль нанес удары по радару к северу от Тегерана

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп заявил, что добился от Израиля отказа от новых ударов по Ирану

Израильская атака на ядерные объекты Ирана

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран

Трамп призвал Израиль не бомбить Иран
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана375 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6601 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ56 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall333 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе429 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2292 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области38 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });