NBC сообщил, что израильские власти удивились реакции Трампа на нарушения перемирия с Ираном

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Власти Израиля оказались изумлены недовольством президента США Дональда Трампа, которое он высказал как иранской, так и израильской стороне на фоне сообщений о нарушении режима прекращения огня между этими двумя странами. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источник.

"Лицо, знакомое с дискуссиями, заявило, что израильское руководство было в замешательстве и смущении от строгого выговора американского президента и Ирану, и Израилю этим утром", - передает телеканал.

"Израиль был очень удивлен, когда Трамп сделал это настолько публично (...) Израиль только что закончил войну на хорошей ноте и затем такая небольшая загвоздка", - рассказал источник.

Он также подтвердил заявления Трампа, что тот лично связался с израильской стороной с целью предотвратить удар по Ирану.

Тем не менее, отметил источник, атмосфера во вторник в израильском руководстве была полна энтузиазма, а власти продолжали изучать то, какой ущерб удары Израиля и США нанесли ядерной программе Ирана.

В ночь на вторник по московскому времени Трамп сообщил о вступлении в силу режима прекращения огня между Израилем и Ираном; позже перемирие подтвердили в Израиле и Иране. Однако затем израильская сторона сообщала, что Иран запустил ракеты в сторону страны и израильские военные собираются ответить на эти удары.

Американские СМИ сообщали, что Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гаагу заявил журналистам, что "не доволен" и Ираном, и Израилем. Затем он отдельно подчеркнул, что "очень недоволен" Израилем.

Впоследствии Трамп сообщил, что Израиль согласился отменить запланированные удары по Ирану, перемирие между сторонами конфликта остается в силе.

Однако The Times of Israel сообщало, что Армия обороны Израиля провела ограниченный по масштабам ответ на удары иранскими ракетами, атаковав только радар недалеко от Тегерана. По данным издания, Израиль уменьшил масштаб своего ответа на иранские удары после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом.