Инспекторы МАГАТЭ покидают Иран

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ уезжают из Тегерана и отправляются в Вену, говорится в пятницу в сообщении агентства в соцсети X.

"Группа инспекторов МАГАТЭ сегодня благополучно покинула Иран и направилась в штаб-квартиру агентства в Вене после пребывания в Тегеране в течение недавнего военного конфликта", - отмечается в публикации.

Агентство Bloomberg в свою очередь сообщает со ссылкой на неназванного западного дипломата, что в пятницу из Тегерана уехала последняя группа специалистов МАГАТЭ.

Bloomberg напоминает, что 274 специалиста МАГАТЭ, аккредитованные для проведения инспекций в Иране, ранее проверяли местонахождение 409 кг высокообогащенного урана, местонахождение которого после ударов США теперь неизвестно. За 2024 год сотрудники агентства провели более 500 инспекций на иранских ядерных объектах.

В публикации Bloomberg поясняется, что хотя Иран не вышел из Договора о нераспространении ядерного оружия, Тегеран может заявить о своем законном праве приостановить мониторинг МАГАТЭ в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров, которая позволяет подписантам отказаться от сотрудничества, если их права были нарушены.

В среду президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Документ, в частности, предполагает запрет на въезд в Иран инспекторов МАГАТЭ "до того момента, пока не будет гарантирована национальная безопасность в ядерной сфере".

США нанесли удар по трем ядерным объектам в Иране - в Фордо, Исфахане и Натанзе - 22 июня. Этому предшествовали военные действия Израиля, целью которых декларировалось уничтожение ядерной программы Ирана.

Иранские власти много лет заверяют, что их ядерная программа преследует исключительно мирные цели.