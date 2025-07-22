Трамп хочет доказать вину Байдена, Обамы и Клинтон в фальсификации выборов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена и его администрацию, бывшего президента США Барака Обаму и конкурировавшую с ним на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что проведет расследование в отношении якобы их незаконной деятельности.

"Они пытались подтасовать выборы, они пытались сбить всех с толку, они делали такое, что сложно представить даже в других странах", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Барак Обама был главарем, а Хилари Клинтон все просчитывала, как и сонный Джо Байден, как и все остальные из них. Они пытались сфальсифицировать выборы в 2016 году, и их поймали за руку. Затем они сфальсифицировали выборы в 2020 году, ведь на самом деле эти выборы выиграл я", - заявил Трамп.

"Это была идея бывшего президента Обамы. Но ему также подавала идеи нечестная Хилари Клинтон. Хилари Клинтон - такая же фальшивая, как трехдолларовая купюра. Клинтон и ее команда демократов потратила $12 млн, чтобы сделать репортаж, который оказался полностью подделанным. На то, чтобы выяснить это, ушло два года, но мы доказали, что это - художественный вымысел", - отметил Трамп.

"Он виновен. Я мог бы сказать, что необходимо время, но здесь все ясно: он виновен", - сказал Трамп об Обаме, добавив, что "это ясно, невзирая на то, что СМИ встали на его защиту".

Кроме того, Трамп заявил о намерении доказать виновность вышеперечисленных, так как для этого у него "есть все документы". По его словам, директор Нацразведки США Тулси Габбард заверила Трампа в том, что "еще тысячи дополнительных материалов уже на подходе".