Поиск

Трамп хочет доказать вину Байдена, Обамы и Клинтон в фальсификации выборов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена и его администрацию, бывшего президента США Барака Обаму и конкурировавшую с ним на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что проведет расследование в отношении якобы их незаконной деятельности.

"Они пытались подтасовать выборы, они пытались сбить всех с толку, они делали такое, что сложно представить даже в других странах", - сказал он журналистам в Белом доме.

"Барак Обама был главарем, а Хилари Клинтон все просчитывала, как и сонный Джо Байден, как и все остальные из них. Они пытались сфальсифицировать выборы в 2016 году, и их поймали за руку. Затем они сфальсифицировали выборы в 2020 году, ведь на самом деле эти выборы выиграл я", - заявил Трамп.

"Это была идея бывшего президента Обамы. Но ему также подавала идеи нечестная Хилари Клинтон. Хилари Клинтон - такая же фальшивая, как трехдолларовая купюра. Клинтон и ее команда демократов потратила $12 млн, чтобы сделать репортаж, который оказался полностью подделанным. На то, чтобы выяснить это, ушло два года, но мы доказали, что это - художественный вымысел", - отметил Трамп.

"Он виновен. Я мог бы сказать, что необходимо время, но здесь все ясно: он виновен", - сказал Трамп об Обаме, добавив, что "это ясно, невзирая на то, что СМИ встали на его защиту".

Кроме того, Трамп заявил о намерении доказать виновность вышеперечисленных, так как для этого у него "есть все документы". По его словам, директор Нацразведки США Тулси Габбард заверила Трампа в том, что "еще тысячи дополнительных материалов уже на подходе".

Барак Обама Джо Байден Дональд Трамп США Хилари Клинтон Тулси Габбард
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умер Оззи Осборн

Умер Оззи Осборн

Пашинян посетит Россию 24 июля

Что произошло за день: вторник, 22 июля

Трамп пообещал за несколько месяцев добиться беспрецедентного наращивания арсеналов США

Трамп пообещал за несколько месяцев добиться беспрецедентного наращивания арсеналов США

Трамп обвинил Обаму и Клинтон в распространении фейков о вмешательстве России в выборы

МИД Польши рекомендовал согражданам покинуть Россию

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

Переговоры по Украине в Стамбуле запланированы на среду

ФРГ поставит Украине два ЗРК Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев

Глава МИД Турции предостерег от попыток раздела Сирии

Экспорт вина из Грузии в I полугодии снизился на 22%, поставки в Россию упали на треть

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6794 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });