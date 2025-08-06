Рубио провел разговор с возвращающимся из России Уиткоффом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио в среду заявил, что он побеседовал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, который возвращается после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Госсекретарь Рубио сказал, что он и Уиткофф только что поговорили по телефону, и вскоре может последовать заявление", - передают западные СМИ.

В среду в ходе визита в Москву Уиткофф встретился с Путиным.

Президент России и спецпосланник президента США обсудили украинский кризис, а также перспективы возможного развития стратегического сотрудничества между Соединенными Штатами и РФ, сообщил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Беседа продолжалась около трех часов.