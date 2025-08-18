Поиск

В состав делегации США на переговорах с Украиной войдут Вэнс, Рубио и Уиткофф

Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: AP/ТАСС

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стив Уиткофф будут принимать участие во встрече президента Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, сообщает в понедельник телеканал BBC со ссылкой на Белый дом.

"Белый дом подтвердил, что пять официальных лиц США будут присутствовать в комнате вместе с Дональдом Трампом. Это вице-президент Джей Ди Вэнс, Рубио, глава администрации Белого дома Сьюзан Уайлс, Уиткофф и специальный посланник Кит Келлог", - отмечает телерадиокорпорация.

По данным СМИ, Зеленского будут сопровождать руководитель администрации Андрей Ермак и глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Как ожидается, в понедельник Трамп встретится с президентом Украины в Вашингтоне. В переговорах, направленных на урегулирование российско-украинского конфликта, также примут участие европейские лидеры. В Вашингтон прибудут канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер президент Финляндии Александр Стубб, премьер Италии Джорджа Мелони, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Ранее Трамп заявил, что конфликт может завершиться очень быстро, если Зеленский откажется от требований возврата Крыма и вступления в НАТО.

15 августа Трамп и президент РФ Владимир Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.

