Что случилось этой ночью: среда, 20 августа

Встреча Путина и Зеленского в процессе проработки Белого дома, нефть из РФ снова поступает в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", рекорд российских пловцов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Белом доме считают, что саммит на Аляске открыл путь ко второй фазе урегулирования. Об этом заявила Кэролайн Левитт.

- Трамп не хочет ждать месяц до следующей встречи по украинскому урегулированию. Он заявил, что встреча Путина и Зеленского находится в процессе проработки.

- МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба". В Будапеште ожидают, что Украина больше не будет атаковать этот объект.

- Генпрокуратура просит признать экстремистами экс-депутата Гаджиева (признан иноагентом) и его родственников. Ведомство просит также национализировать их активы.

- Российские пловцы установили юниорский рекорд мира в эстафете на ЧМ. Россияне выступали в нейтральным статусе.

- Биоспутник с живыми организмами отправится на орбиту с космодрома Байконур в среду. Он пробудет на орбите около месяца.