Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Генеральное консульство Польши в Калининграде прекратило работу, сообщил польский МИД.

На церемонию закрытия прибыл посол Польши в России Кшиштоф Краевский, которому консул Януш Яблонский передал польский герб, вывеску с названием консульского учреждения, а также флаги Республики Польша и Евросоюза.

На церемонии Краевский выразил сожаление в связи с решением властей России "отозвать согласие на открытие консульства". Он также "выразил надежду на восстановление польской дипломатической миссии в Калининграде".

11 июля этого года в российский МИД был вызван временный поверенный в делах Польши в России. Ему вручили ноту о том, что в качестве ответной меры на отзыв польскими властями с 30 июня согласия на функционирование генконсульства России в Кракове, российская сторона с 29 августа 2025 года отзывает согласие на функционирование генерального консульства Польши в Калининграде.

Тогда на Смоленской площади отметили, что "этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша".

"Российская дипломатия неизменно исходит из того, что ни один недружественный выпад против нашей страны не останется без надлежащей реакции и последствий", - заявили в МИД России.

Генеральное консульство Польши в Калининграде было открыто в 1992 году. Через некоторое время Польша построила новое здание генконсульства.

В России продолжают работать посольство Польши в Москве и генконсульство в Иркутске.

