Что случилось этой ночью: воскресенье, 31 августа

Путин прилетел в Китай, Чикаго против "военной оккупации", Рублев вышел в четвертый круг US Open

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Владимир Путин прибыл в Тяньцзинь на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В рамках визита он проведет переговоры с лидерами Китая, Индии, Турции, Ирана. Путин также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

- Мэр Чикаго Брэндон Джонсон подписал указ о защите конституционных прав жителей в случае ввода в город Нацгвардии, сообщило издание The Hill. "Мы не нуждаемся и не хотим неконституционной и незаконной военной оккупации нашего города", - говорится в документе.

- Лидер французской партии "Национальное объединение" Жордан Барделла высказался за создание союза правых сил, выступающих против политики президента Эммануэля Макрона.

- 21 украинский беспилотник сбили над российскими регионами в ночь на воскресенье, сообщило Минобороны РФ.

- Футболисты московского "Спартака" со счетом 2:1 взяли верх над "Сочи" в домашнем матче седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

- Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг турнира Большого шлема US Open, одержав победу над Чаком Вонгом из Гонконга.