США и ЕС продолжают консультации в Вашингтоне о новых санкциях против России

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Представители США и Евросоюза продолжают 9 сентября в Вашингтоне консультации, нацеленные на усиление экономического давления на Россию, сообщает AP со ссылкой на источники.

По их данным, накануне вечером в Минфине США состоялась первая встреча, на которой присутствовали, в частности, глава Минфина Скотт Бессент, а также представители Белого дома и Госдепартамента.

Встреча в понедельник продлилась менее двух часов. На ней, согласно источникам, обсуждался, в частности, вопрос замороженных российских активов в Европе.

Ранее Бессент заявил, что усиление санкций Вашингтона против России возможно лишь при поддержке со стороны ЕС.

Президент США Дональд Трамп заявил в прошедшие выходные, что готов пойти на введение второй фазы ограничительных мер против России. Первой фазой антироссийских мер он называет дополнительные пошлины, введенные против Индии. Вашингтон мотивировал эти меры тем, что Дели продолжает покупать нефть у Москвы