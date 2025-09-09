На границе Непала с Индией закрыли пограничные пункты

Армия Непала готова к мобилизации для прекращения беспорядков

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Протестующие в Непале устроили беспорядки и поджоги на границе с Индией, сообщает India Today. Поэтому все пограничные пункты закрыты.

В индийском штате Уттар-Прадеш, граничащем с Непалом, ранее разместили дополнительных полицейских, все стражи порядка приведены в максимальный уровень готовности.

Командование армии Непала заявило, что с 22 часов 9 сентября начнет разворачивать войска в населенных пунктах, где продолжаются поджоги, мародерство и акты вандализма, сообщил Кhabarhub. По данным командования, начавшиеся протесты против запрета соцсетей использовали "некоторые группы", чтобы нанести ущерб гражданам и чужой собственности. Если беспорядки и мародество не прекратится, военных и сотрудников спецслужб полностью мобилизуют для наведения порядка.

Протесты молодежи в Непале вызвало решение правительство запретить соцсети в стране, если те в срок не зарегистрировались в Министерстве связи. Запрет позднее был отменен, но это не остановило протесты. Демонстранты призывали уйти в отставку премьер-министра страны Шарму Оли, 9 сентября они подожгли его частную резиденцию, а также здание парламента, суды и резиденцию президента. Премьер-министр подал в отставку, членов правительства эвакуировали вертолетами из Катманду.

Во время протестных акций, по последним данным, погибли не менее 22 человек.